Москва, , 13:42 — REGNUM Интеграция России и Белоруссии — естественный и абсолютно закономерный процесс, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

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«Совместные учения военных наших стран являются неотъемлемой её частью. Что же до истерик отдельных соседей, то в Варшаве всегда сидели паникеры, бьющие тревогу при любом чихе; параноидальный страх перед Россией уже стал частью их национального менталитета», — отметил Толстой в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2021» проходят 10−16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.