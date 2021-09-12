Москва, 12 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 18 554 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 18 554 новых случая выявлены во всех 85 субъектах Федерации. Из них только 7,2% не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 788 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 14 497 человек за сутки.

Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех субъектов Федерации по суточному приросту числа случаев заражения — 1597 случаев за сутки. Москва переметислась на второе место — 1592. Далее следуют: Московская область — 718, Свердловская область — 506, Ростовская область — 472.