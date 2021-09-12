Дублин, 12 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Ирландии, где проживают порядка 4,9 млн человек, вакцинированы 89% населения старше 12 лет. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил министр по делам Европы Ирландии Томас Бернс в интервью латвийским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирландия

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По словам Бернса, 89% населения Ирландии старше 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции.

«Я знаю, что в Латвии дела обстоят хуже, и я хочу подчеркнуть для латышей, что с таким высоким уровнем вакцинации нам удается защитить людей от болезней и обращения в больницы», — сказа Бернс.

Он также выразил мнение, что такой высокий процент вакцинированных в Ирландии — это следствие наличия высокой доли образованных людей в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень заражения коронавирусом в странах, где высока доля привитого населения все равно растет. Однако число летальных исходов не так велико, как в первые волны пандемии.