Москва, , 10:35 — REGNUM На военных учениях «Запад-2021», которые проходят в Псковской области, впервые были проведено ночной массовое десантирование 600 военных. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в министерстве обороны России.

Десантирование U.S. Air Force

Сообщается, что на полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было осуществлено массовое десантирование более 600 военнослужащих в полной экипировке, с оружием и снаряжением. С ними вместе были десантирование 30 боевых машин БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.

Для десантирования были задействованы 20 самолетов Ил-76. Выброска осуществлялась одновременно с высоты от 600 до 4000 метров. Десантные самолеты прикрывали истребители Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50.