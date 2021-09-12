Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Федеральное бюро расследований США по указу президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена обнародовало ранее секретные документы, касающееся террористических актов 11 сентября 2001 года.

11 сентября

Речь идет о документе, датированном 2016 годом. Документ составлен на основе показаний человека, который работал в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее пытался получить американское гражданство. Документ содержит значительное количество изъятий. Также изъято имя источника ради сохранения конфиденциальности.

В документе речь идет о контактах этого человека с лицами, которые, по версии властей США, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, которые участвовали в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских самолетов.

В частности, источник контактировал с двумя другими подданными Саудовской Аравии. Один из них также работал в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Второй, по версии ФБР, мог быть агентом саудовской разведки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США до сих пор значительная часть общества не верит в официальную версию трагедии 11 сентября. За последние годы было проведено большое количество независимых расследований, которые убедительно показывают, что, по всей видимости, здания Всемирного торгового центра были подорваны после того, как в них попали самолеты.