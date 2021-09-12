Пекин, 12 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В провинции Фуцзянь Китайской Народной Республики выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 18 бессимптомных носителей. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что очаг коронавируса был выявлен в уезде Сянью города Путянь. По предварительным данным, выявлено заражение высококонтагиозным штаммом «Дельта».

Местные власти оперативно организовали тестирование населения. Пробы взяты у почти 82 тысяч жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае власти предпринимают жесткие меры для недопущения широкого распространения коронавируса. В случае выявления вспышки COVID-19 сразу же проводится массовое тестирование и изоляция всех зараженных и тех, кто с ними контактировал.