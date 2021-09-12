Пекин, 12 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Новый очаг заражения коронавирусом SARS-CoV-2 был выявлен в восточной китайской провинции Фуцзянь. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба госкомитета здравоохранения КНР.

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За прошедшие сутки в стране было выявлено 46 случаев инфицирования коронавирусом, из них больше половины недавно прибыли в Китай из зарубежья. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в городе Путянь, здесь зарегистрировано 19 таких случаев. Ещё один человек заразился коронавирусом в городе Цюаньчжоу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае было сделано более двух миллиардов прививок от COVID-19.