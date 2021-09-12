Токио, 12 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Двумя дозами вакцины от COVID-19 привиты уже более 50% жителей Японии. Такое заявление сделал 12 сентября министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура, координирующий деятельность центрального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в эфире телеканала NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По словам министра, обе дозы вакцины от COVID-19 получили уже более 50% жителей Японии. Нисимура сделал предположение, что к концу сентября число полностью привитых от коронавирусной инфекции граждан превысит 60%. Если прогноз сбудется, то Япония по темпам вакцинации будет наравне со странами Европы.

В свою очередь, пресс-служба премьер-министра Японии опубликовала официальную статистику по вакцинации, по данным которой можно сделать вывод, что 49,8% (63 млн) жителей страны получили обе дозы вакцины от COVID-19, а первую прививку сделали 61,9% (78,3 млн) человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты в Японии не смогли установить причинно-следственную связь между смертями троих пациентов и вакцинацией их препаратом Moderna с посторонними примесями.