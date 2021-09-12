Новосибирск, 12 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Новосибирские следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении кандидата исторических наук Сергея Чернышова из-за его поста в Facebook, в котором он назвал «власовцем» русского князя Александра Невского. Об этом сообщил сам Чернышов.

Юрий Пантюхин Александр Невский

«Мы случайно узнали, что Следственный комитет ещё 1 сентября установил, что своим постом в фейсбуке Александра Невского я никак не обидел, равно как и не оскорбил религиозные чувства верующих. По итогам доследственной проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — написал Чернышов на своей странице в соцсети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине августа 2021 года новосибирский историк Сергей Чернышов был вызван в Новосибирске в Следственный комитет из-за поста в соцсети, в котором он назвал «власовцем» русского князя Александра Невского.

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Напомним, что в Новосибирске сегодня, 12 сентября, пройдут торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.