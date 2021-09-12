Тегеран, , 11:38 — REGNUM Импортируемые Ираном вакцины против COVID-19 превышают 50 миллионов доз, при этом в страну поступила 50-я партия вакцин, предоставленных из иностранных источников. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 сентября.

Новая партия импортных вакцин против коронавируса включает 3,2 миллиона доз вакцины Sinopharm, предоставленной в рамках Глобального механизма ООН по вакцинам против COVID-19 (COVAX).

Технический заместитель таможенной службы Ирана Джалам Оронаги заявил о выполнении всех формальностей, по итогам чего вакцины были немедленно доставлены должностным лицам министерства здравоохранения.

Он отметил, что 45 процентов всех импортированных вакцин были предоставлены только в прошлом месяце, а остальные были импортированы в течение последних семи месяцев.

Иран в последнее время ускорил темпы закупок и импорта вакцин из зарубежных источников, поскольку страна борется с резким ростом числа смертей и новых случаев заражения на пятом пике распространения коронавирусной инфекции.

К настоящему времени населению Ирана было введено более 21 753 000 доз вакцин против COVID-19, при этом 11 696 569 человек получили обе дозы.