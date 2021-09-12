Тегеран, 12 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. 10 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил недавнее заявление комитета «Четверки» Лиги арабских государств, в котором выдвигаются обвинения против Ирана, и призвал этот комитет сосредоточиться на преступлениях Израиля вместо того, чтобы делать бесполезные заявления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде осудил нелепые обвинения в заявлении комитета «Арабской четверки» и заявил, что публикация таких заявлений является признаком непонимания региональных событий и общих условий, регулирующих отношения между Исламской Республикой Иран и арабским миром.

Он категорически отверг регулярные обвинения в том, что Иран вмешивался во внутренние дела других стран, при этом отметив: «Совместное размещение этих компонентов для обвинения Ирана не решит проблему интервенционистских стран, игнорирующих права людей».

Дипломат также назвал выпуск таких заявлений одновременно с действиями некоторых из арабских государств по восстановлению их отношений с Ираном противоречивым, подтвердив неизменную позицию Исламской Республики Иран по возобновлению переговоров с соседями и урегулированию недоразумений по дипломатическим каналам.