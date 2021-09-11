Гданьск, Польша, 11 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Волейболисты сборной России, обыгравшие команду Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы, вышли в четвертьфинал. Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

(сс) KeithJJ Волейбол

Встреча, прошедшая 11 сентября в Гданьске (Польша), завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Отметим, что 14 сентября сборная России в четвертьфинале турнира сыграет с сильнейшим в паре Польша — Финляндия.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 по 19 сентября чемпионат Европы по волейболу проходит в четырёх странах — Чехии, Финляндии, Польше и Эстонии.

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