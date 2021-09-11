Москва, , 20:18 — REGNUM Москва рассчитывает, что работа сирийского конституционного комитета возобновится в ближайшем будущем, заявил 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Сирия

«Мы информировали партнеров о нашей работе и по двусторонним каналам с Дамаском, и в рамках астанинского формата с участием Турции и Ирана, а также на женевской площадке, где, мы рассчитываем, возобновится в самом ближайшем будущем работа конституционного комитета с участием делегаций правительства и оппозиции», — сказал Лавров.

Он добавил, что необходимо предоставить сирийцам гуманитарное содействие, помощь в восстановлении разрушенной войной гражданской инфраструктуры «без политизации этой темы». Именно такого подхода требует недавно принятая резолюция Совета Безопасности ООН 2585, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России имеются все основания рассчитывать на то, что в ходе предстоящего шестого заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии должен быть зафиксирован прогресс в вопросе политического урегулирования. Он надеется, что конституционный совет сможет организовать прямые контакты между ключевыми делегациями.