Депутат бундестага оценил положение Украины на европейском рынке газа
Берлин, 11 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Украине стоило бы всегда оплачивать свои счета за газ, тогда никаких проблем не возникло бы, заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Таким образом он прокомментировал попытки усмотреть в создании «Северного потока — 2» прежде всего исключение Украины из европейского рынка газа.
Также большие сомнения у него вызвало положение о том, что Германия должна будет приостановить свои поставки из России или воспрепятствовать им, если Украина не будет выполнять свои обязательства.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что завершение строительства «Северного потока — 2» не означает того, что газ по нему начнут поставлять уже с октября 2021 года.
Напомним, на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Утром 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода. Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.