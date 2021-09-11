Берлин, 11 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Украине стоило бы всегда оплачивать свои счета за газ, тогда никаких проблем не возникло бы, заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Gvozd.su Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2»

Таким образом он прокомментировал попытки усмотреть в создании «Северного потока — 2» прежде всего исключение Украины из европейского рынка газа.

«Украине стоило бы всегда оплачивать свои счета за газ, тогда недавние проблемы не возникли бы. Но это неприемлемо, когда из-за неоплаченных счетов Украины в заложники попадают европейцы и их политика. Я бы и правда настоятельно порекомендовал ориентироваться на наши собственные интересы», — сказал он в беседе с RT DE.

Также большие сомнения у него вызвало положение о том, что Германия должна будет приостановить свои поставки из России или воспрепятствовать им, если Украина не будет выполнять свои обязательства.

«А это тоже станет причиной конфликта с Россией. Я считаю это неправильным. Но я думаю, что на деле до этого вряд ли дойдёт», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что завершение строительства «Северного потока — 2» не означает того, что газ по нему начнут поставлять уже с октября 2021 года.

Напомним, на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Утром 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода. Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.