Москва, 11 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. На учениях «Запад-2021», которые проводятся на территории Российской Федерации и Белоруссии, впервые были применены роботизированные ударные комплексы «Платформа-М». Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Военные учения

«Мотострелки и десантники (при выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям) применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что данные комплексы вооружены пулеметом Калашникова и четырьмя гранатометами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 16 сентября на территории РФ и Белоруссии будут проходить масштабные стратегические военные учения «Запад-2021», участия в которых примут около 200 тыс. человек, несколько сотен единиц военной техники и не менее 15 кораблей Балтийского флота.

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