Варшава, 11 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель потенциальные решения, связанные с изменением позиции Соединенных Штатов по «Северному потоку ­­ — 2».

Nord-stream.com Запуск трубопровода «Северный поток»

«Мы обсудили сложную тему — «Северный поток — 2», транзит газа через Украину и Польшу, потенциальные решения, связанные с изменением позиции США», — сказал он на совместной пресс-конференции с Меркель в Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Газпром» объявила, что газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен, далее запланированы пусконаладочные работы.

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