Вена, 11 сентября 2021, 16:19 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится в Тегеран на переговоры по урегулированию противоречий между Ираном и странами Запада, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что Гросси прибудет в Тегеран утром 12 сентября для встречи с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. В МАГАТЭ данную информацию никак не прокомментировали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил Совету управляющих, что его инспекции на иранских ядерных объектах значительно сократились и столкнулись с серьезными ограничениями.
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