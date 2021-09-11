Москва, 11 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Открытый субботник, посвященный памяти мэра Москвы Юрия Лужкова, состоялся сегодня, 11 сентября, в честь 85-летия со дня его рождения (1992−2010 гг.), в столичном музее-заповеднике «Коломенское».

Евгений Начитов В Москве посадили яблони в память о Юрии Лужкове

Как сообщили организаторы субботника, его целью стало продолжение заложенной Юрием Лужковым традиции по восстановлению исторических садов Коломенского при участии всех желающих. Пять лет назад, также в сентябре, Юрий Михайлович отпраздновал свое 80-летие на этом же месте, высаживая вместе с пришедшими поздравить его москвичами молодые яблони и груши — всего более 500 деревьев.

Тогда же он призвал присутствующих собраться в Коломенском снова, в сентябре 2021 года, и вместе посадить еще один сад — сегодня его пожелание и память пришли в парк почтить тысячи человек.

На территории посадки по существующим требованиям к мероприятиям могли находиться не более 500 человек одновременно, что строго соблюдалось организаторами, поэтому люди были готовы ждать своей очереди, чтобы присоединиться к высадке деревьев.

Каждого пришедшего на субботник организаторы снабдили фартуком, дождевиком, защитной маской, перчатками и памятной кепкой. В зонах посадки участников ждал весь необходимый инвентарь. Всего за час ими было высажено более 250 деревьев.

В Москве посадили яблони в память о Юрии Лужкове

По окончании работ в память о Юрии Михайловиче и его необычном подарке городу на территории восстановленного исторического сада в Коломенском был торжественно открыт мемориальный камень работы народного художника РФ С.А. Щербакова. с надписью «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936−2019) и расширен в честь его 85-летия».

На церемонии с речью о покойном выступили народные артисты Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, автор мемориального камня Салават Щербаков, а также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Михаил Шмаков обратился к участникам с благодарностью за проделанную работу: «Сегодня мы продолжаем славную традицию, заложенную мэром Юрием Лужковым. Именно он создал основу для того, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. И эти деревья, этот сад — самый лучший ему памятник. Сегодняшнее событие — праздник для всей Москвы, посвященный самому народному мэру — Юрию Михайловичу Лужкову».

Евгений Начитов В Москве посадили яблони в память о Юрии Лужкове

Надежда Бабкина напомнила собравшимся о неоценимой поддержке, которую Юрий Лужков оказывал деятелям культуры Москвы даже в самые сложные для столицы периоды.

Организатором мероприятия выступил Фонд Юрия Лужкова, созданный его членами семьи, друзьями и соратниками с целью реализовывать общественно-значимые программы, которые продолжат многолетний созидательный труд Юрия Михайловича во благо москвичей и россиян.

Ведущий церемонии артист театра и кино Андрей Анкудинов отметил: «Как Юрий Лужков был народным мэром, близким к простым людям, понимающим их, так и этот мемориальный камень — памятник народный, памятник народной традиции субботников, памятник стремлению делать Москву лучше — всему тому, что было так важно для Юрия Михайловича Лужкова».