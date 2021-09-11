Москва, , 15:30 — REGNUM официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все разработчики приложения и сайта «Умного голосования», которые использовал оппозиционный блогер Алексей Навальный, связаны с министерством обороны США. Об этом Захарова заявила в эфире «Радио России» сегодня, 11 сентября.

Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Навальный и его люди пытались использовать «Умное голосование» для того, чтобы протащить в региональные заксобрания и Государственную думу нужных им людей.

После того, как структуры Навального были ликвидированы, сайты «Умного голосования» заблокировали.

По словам Захаровой, удалось выяснить много интересных подробностей относительно того, кто и как делал это «Умное голосование». Выяснилось, что все разработчики «Умного голосования» так или иначе связаны с Пентагоном и правительством США.

«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок — США», — рассказала Захарова.

В связи с этим в МИД России был вызван посол США Джон Салливан.