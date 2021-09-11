Новосибирск, 11 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В мэрии Новосибирска показали комплексный проект гостевого маршрута на Вокзальной магистрали, который создают к молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023. Мэр города Анатолий Локоть отметил, что главная задача — сделать Вокзальную магистраль комфортной и удобной для гостей и жителей города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

«Вокзальная магистраль — одна из центральных улиц Новосибирска, которая также входит в число гостевых маршрутов. Поэтому при обсуждении планов по дорожному ремонту на этот год я ставил задачу разработать проект комплексного благоустройства Вокзальной магистрали. Он включает ремонт проезжей части, тротуаров, работы по озеленению, а также решение вопроса по нестационарным объектам, визуальному шуму, обустройству велодорожек, — прокомментировал Локоть. — Ещё один важный вопрос — организация движения общественного транспорта. Основной принцип комплексного благоустройства Вокзальной магистрали таков: Новосибирск — для новосибирцев и уже во вторую очередь для автомобилей. Это центр города, нам нужно создавать комфортную среду, чтобы люди могли спокойно гулять, посещать различные заведения».

В настоящее время идёт ремонт проезжей части, а также ведётся установка бордюрных камней и устройство газонов, которые будут разделять тротуары и проезжую часть. Параллельно с ремонтом проезжей части обновляют и тротуары. На участке от железнодорожного вокзала до площади Ленина планируют организовать выделенные полосы для велосипедистов. На всём протяжении Вокзальной магистрали будет организована выделенная полоса для общественного пассажирского транспорта. На участке от площади Гарина-Михайловского до проспекта Димитрова парковки ликвидируются полностью. На участке от проспекта Димитрова до ул. Советской частично ликвидирую парковочные карманы.