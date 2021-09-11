Судак, Крым, 11 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. На форуме президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит в Крыму с 8 по 12 сентября при партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ», участники создали своими руками 10 арт-объектов. Их шоу-презентация и гранд-концерт состоялись в пятницу, 10 сентября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Таврида АРТ

Кульминацией форума «Россия — страна возможностей» стали презентация арт-объектов и масштабный гранд-концерт, где перед участниками выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, член Наблюдательного совета платформы, наставник конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко.

«Я хочу рассказать об одном очень удивительном человеке, который, на мой взгляд, олицетворяет собой то, что Россия — действительно страна возможностей. Год назад платформа «Россия — страна возможностей» объявила конкурс, как нам казалось, для молодых блогеров «ТопБЛОГ». Одним из финалистов этого конкурса стала Евгения Федоровна Семенова. 6 сентября этого года ей исполнилось 90 лет. Своим примером она показывает, что и в 90 лет можно освоить профессию блогера, что никогда не поздно пробовать новое, никогда не поздно учиться, никогда не поздно мечтать и реализовывать свою мечту. И для нас с вами просто никаких оправданий не может существовать», — отметил Сергей Кириенко, обращаясь к участникам форума.

Евгения Семенова живет в городе Арамиль Свердловской области и очень любит путешествовать. Побывала в Финляндии, Германии, Чехословакии, Польше, Арабских Эмиратах, Греции, Турции, а еще была на Украине, в Беларуси, Средней Азии и на Кавказе. Кроме зарубежья она проехала почти всю Россию — от Якутии до Калининграда. О своих поездках она рассказывает в тревел-блоге в Instagram. В 2020 году Евгения Федоровна подала заявку на участие в новом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — конкурсе «ТопБЛОГ». Когда она начала участвовать в проекте, у неё было 1 900 подписчиков, а сейчас уже 10,6 тысяч.

У Евгении Федоровны есть мечта — поехать на поезде во Владивосток. Сергей Кириенко в качестве подарка на день рождения от платформы «Россия — страна возможностей» подарил ей сертификат на такую поездку.

Также участников поприветствовал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил: «Здорово, что каждый из вас видел возможности, которые предоставил вам форум, и каждый из вас пользовался ими. Я говорю и про общение, и про новые знания, и про вашу совместную работу над большим количеством проектов и арт-объектов. При этом отмечу, что на этом вам не стоит останавливаться. Палитра проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» ежегодно расширяется, а сами они становятся еще доступнее для самых разных возрастов и профессий. Пробуйте свои силы, не бойтесь рисковать и участвовать в олимпиадах и конкурсах. Используйте все возможности, а мы поддержим вас в этом и поможем вам. Мечтайте, и пусть ваши мечты всегда сбываются!».

В день платформы «Россия — страна возможностей» участники форума — несколько тысяч человек из 82 регионов России — посмотрели выступления музыкантов, танцоров, гимнастов, пообщались с телеведущими и участниками КВН, а также с финалистами и победителями проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ведущими мероприятия стали чемпион Высшей лиги КВН Елена Гущина и участник Высшей лиги КВН, лауреат фестиваля «Российская студенческая весна» Александр Шахназарян.

Ранее в рамках шоу-презентации арт-объектов состоялись выступления гимнастов, канатоходцев, танцоров и музыкантов. Также на концерте была исполнена песня «Команда мечты», которую написала победительница фестиваля «Российская студенческая весна» Алена Медкова. Следить за мероприятием могли зрители онлайн-трансляции, которая велась в социальных сетях и на сайте президентской платформы.

Для создания арт-объектов форумчане были разделены на 10 групп, у каждой из которых было свое задание, свои наставники, кураторы и команды технического сопровождения. Каждый арт-объект посвящен различным состояниям и чувствам на пути развития человека. Об этом на шоу-презентации рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Каждый объект посвящен отдельной теме, я бы даже сказал ценности. Здорово, что вы своими руками создавали «Вдохновение» и «Возможности», «Счастье» и «Успех», «Веру в себя» и другие арт-объекты. В них и в нашем Городе мечты вы воплотили то, что цените и разделяете, то, во что верите и к чему стремитесь!», — отметил он.