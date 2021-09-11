На «Тавриде. АРТ» прошел день платформы «Россия — страна возможностей»
Судак, Крым, 11 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. На форуме президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит в Крыму с 8 по 12 сентября при партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ», участники создали своими руками 10 арт-объектов. Их шоу-презентация и гранд-концерт состоялись в пятницу, 10 сентября.
Кульминацией форума «Россия — страна возможностей» стали презентация арт-объектов и масштабный гранд-концерт, где перед участниками выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, член Наблюдательного совета платформы, наставник конкурса управленцев «Лидеры России» Сергей Кириенко.
Евгения Семенова живет в городе Арамиль Свердловской области и очень любит путешествовать. Побывала в Финляндии, Германии, Чехословакии, Польше, Арабских Эмиратах, Греции, Турции, а еще была на Украине, в Беларуси, Средней Азии и на Кавказе. Кроме зарубежья она проехала почти всю Россию — от Якутии до Калининграда. О своих поездках она рассказывает в тревел-блоге в Instagram. В 2020 году Евгения Федоровна подала заявку на участие в новом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — конкурсе «ТопБЛОГ». Когда она начала участвовать в проекте, у неё было 1 900 подписчиков, а сейчас уже 10,6 тысяч.
У Евгении Федоровны есть мечта — поехать на поезде во Владивосток. Сергей Кириенко в качестве подарка на день рождения от платформы «Россия — страна возможностей» подарил ей сертификат на такую поездку.
Также участников поприветствовал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он отметил: «Здорово, что каждый из вас видел возможности, которые предоставил вам форум, и каждый из вас пользовался ими. Я говорю и про общение, и про новые знания, и про вашу совместную работу над большим количеством проектов и арт-объектов. При этом отмечу, что на этом вам не стоит останавливаться. Палитра проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» ежегодно расширяется, а сами они становятся еще доступнее для самых разных возрастов и профессий. Пробуйте свои силы, не бойтесь рисковать и участвовать в олимпиадах и конкурсах. Используйте все возможности, а мы поддержим вас в этом и поможем вам. Мечтайте, и пусть ваши мечты всегда сбываются!».
В день платформы «Россия — страна возможностей» участники форума — несколько тысяч человек из 82 регионов России — посмотрели выступления музыкантов, танцоров, гимнастов, пообщались с телеведущими и участниками КВН, а также с финалистами и победителями проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ведущими мероприятия стали чемпион Высшей лиги КВН Елена Гущина и участник Высшей лиги КВН, лауреат фестиваля «Российская студенческая весна» Александр Шахназарян.
Ранее в рамках шоу-презентации арт-объектов состоялись выступления гимнастов, канатоходцев, танцоров и музыкантов. Также на концерте была исполнена песня «Команда мечты», которую написала победительница фестиваля «Российская студенческая весна» Алена Медкова. Следить за мероприятием могли зрители онлайн-трансляции, которая велась в социальных сетях и на сайте президентской платформы.
Для создания арт-объектов форумчане были разделены на 10 групп, у каждой из которых было свое задание, свои наставники, кураторы и команды технического сопровождения. Каждый арт-объект посвящен различным состояниям и чувствам на пути развития человека. Об этом на шоу-презентации рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.