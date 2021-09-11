Ливерпуль, Великобритания, 11 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Лидса» Патрику Бэмфорду. Об этом 11 сентября сообщает Daily Express.

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Уточняется, что в переходе в ливерпульский клуб 25-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер команды Юрген Клопп.

Отметим, в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Патрик Бэмфорд сыграл в составе «Лидса» в трех матчах и отличился в них одним забитым голом. При этом в минувшем сезоне он принял участие в 38 встречах и забил в них 17 раз.