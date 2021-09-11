Москва, 11 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 18 891 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 18 891 новый случай заражения выявлен во всех 85 регионах России. Из них только 7,5% не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 796 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 17 888 пациентов.

В Москве за сутки выявлено 1940 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 1629, в Московской области — 645.