Москва, 11 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собянины. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

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По словам Путина, Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития. К тому же, российская столица стала огромной агломерацией мирового масштаба. Кроме того, президент отметил, что управление такими агломерациями — это очень трудная задача.

«И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития», — сказал президент России.

Напомним, что сегодня в Москве отмечают День города.