Париж, 11 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Очередную жалобу на действия властей, заставляющих пройти обязательную вакцинацию от COVID-19 представителей ряда профессий, подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сотни французских пожарных. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба профсоюза SUD.

Espch.ru ЕСПЧ

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Всего в ЕСПЧ обратились 713 пожарных из 58 департаментов Франции. По мнению истцов, требование властей об обязательной вакцинации нарушает сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, указано нарушение права на жизнь и на уважение частной и семейной жизни.

Кроме того, указано на нарушение требований о запрете дискриминации и о защите собственности первого дополнительного протокола конвенции. Французские власти предусмотрели отстранение от работы тех пожарных, которые, вне зависимости от причин, откажутся прививаться от коронавируса.

Стоит отметить, что это уже вторая жалоба пожарных Франции на действия властей в ЕСПЧ. Первую жалобу ЕСПЧ отклонил с формулировкой, что её содержание «находится вне действия положений правила 39 регламента суда о временных (обеспечительных) мерах», которые вводятся в случае угрозы жизни и здоровью людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайская компания Sinovac проведёт в ЮАР клинические исследования вакцины от COVID-19 на детях в возврате от шести месяцев.