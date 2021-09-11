Анкоридж, США, 11 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В американском штате Аляска с населением 731 тыс. человек за последние сутки выявили 702 новых случаях заражения коронавирусом — на четверть больше, чем на пике заболеваемости COVID-19 в декабре прошлого года. Об этом 11 сентября сообщили в департаменте здравоохранения штата.

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В настоящее время в больницах Аляски с COVID-19 находятся 208 пациентов, 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Но главную проблему врачи связывают с тем, что без медпомощи остаются все остальные пациенты — с сердечными приступами, инсультами или травмами, — родственники которых вынуждены звонить не в единую службу, а узнавать о наличии свободных коек, обзванивая по три-четыре отделения подряд.

Кроме того, 10 сентября сенат Аляски проголосовал за внесение законопроекта, который позволит гражданам отказываться от навязываемой работодателями вакцинации. Как отмечает местное издание ADN, люди больше не верят в то, что вакцины способны обеспечить им защиту, и считают возможность отказаться от вакцины одной из личных свобод.