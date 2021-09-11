Вашингтон, 11 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден остался не удовлетворён переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином и поручил своим советникам рассмотреть возможность введения совершенно новых карательных тарифов на товары из Китая. Об этом 10 сентября пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Iecs США против Китая

Главная претензия Вашингтона связана с тем, что Китай продолжает субсидировать промышленные предприятия, продукция которых поставляется на рынок США. Экономические советники Байдена — торговый представитель Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо — подготовят обзор по этому вопросу, и, вероятно, он будет базироваться на разделе 301 американского Закона о торговле 1974 года.

Аналогичное расследование проводилось в 2017 году при администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Оно касалось политики и практики Китая в сфере передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций. Результатом того расследования стало введение пошлин на импорт из Китая на $360 млрд, и эта санкция действует до сих пор.

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Источники сообщили также, что в Белом доме постараются учесть риски от ответных действий Китая на новые санкции.