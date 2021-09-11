Анкара, 11 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Требования по въезду в Турцию для лиц, привитых однокомпонентными вакцинами против коронавирусной инфекции, ужесточили турецкие власти. Об этом 10 сентября сообщило на своем сайте министерство внутренних дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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От всех желающих въехать в республику, кто сделал прививку однокомпонентной вакциной или не вакцинировался от COVID-19, потребуют предоставить сделанные не позднее 48 часов тесты с отрицательным результатом на коронавирус. В числе препаратов, попавших под новые правила, есть и российский «Спутник Лайт».

Лица, предоставившие сертификат о двух введенных дозах вакцин или перенесенной коронавирусной инфекции, будут освобождены от предъявления результатов тестов на SARS-CoV-2 при условии, что после второго укола прошло 14 дней и более.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что непривитые от COVID-19 жители Турции будут обязаны сдавать тесты на коронавирус при посещении общественных мест, а также при совершении авиаперелетов или междугородних поездок.