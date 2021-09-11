Турция не признает прививки однокомпонентными вакцинами против коронавируса
Анкара, 11 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Требования по въезду в Турцию для лиц, привитых однокомпонентными вакцинами против коронавирусной инфекции, ужесточили турецкие власти. Об этом 10 сентября сообщило на своем сайте министерство внутренних дел страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»
От всех желающих въехать в республику, кто сделал прививку однокомпонентной вакциной или не вакцинировался от COVID-19, потребуют предоставить сделанные не позднее 48 часов тесты с отрицательным результатом на коронавирус. В числе препаратов, попавших под новые правила, есть и российский «Спутник Лайт».
Лица, предоставившие сертификат о двух введенных дозах вакцин или перенесенной коронавирусной инфекции, будут освобождены от предъявления результатов тестов на SARS-CoV-2 при условии, что после второго укола прошло 14 дней и более.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что непривитые от COVID-19 жители Турции будут обязаны сдавать тесты на коронавирус при посещении общественных мест, а также при совершении авиаперелетов или междугородних поездок.