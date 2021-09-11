Веллингтон, 11 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 24 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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По данным ведомства, 23 случая связаны с распространением инфекции в городе Окленде, еще одного заболевшего выявили на границе при въезде в страну. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 902. Из них 885 приходятся на Окленд, еще 17 — на столицу страны Веллингтон.

В настоящее время 19 пациентов с коронавирусной инфекцией получают лечение в новозеландских больницах, из них четверо — в реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 3534 носителя SARS-CoV-2.