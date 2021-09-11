Вашингтон, 11 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Афганским силовикам, которых обучали специалисты из ЦРУ, угрожают боевики радикальной группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

По их данным, афганские силовики, которых тренировали сотрудники ЦРУ, помогали американским войскам проводить эвакуацию из Афганистана. Также они помогали вывезти из страны специалистов, дипломатов и граждан третьих стран. Газета утверждает, что радикалы смогли выяснить личности некоторых силовиков и начали им угрожать физической расправой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что НАТО не смогло бы продолжает военную операцию в Афганистане после вывода американских войск. По его словам, Североатлантический альянс был бы вынужден все больше тратить средств на операцию, которая изначально начиналась с целью защиты интересов США.