Загреб, 11 сентября, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Все хорватские медработники должны привиться от коронавирусной инфекции и иметь соответствующие сертификаты, заявил глава Национального штаба гражданской защиты министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош 10 сентября в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Чиновник отметил, что в случае отсутствия подобных документов медиков обяжут еженедельно проходить тест на коронавирус. По его словам, эта мера будет введена в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа украинское министерство цифровой трансформации объявило, что власти ЕС признали COVID-сертификаты, выдаваемые Украиной.