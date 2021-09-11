Пекин, 11 сентября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Клинические исследования своей вакцины от коронавирусной инфекции на детях в возврате от шести месяцев проведет в ЮАР китайская фармкомпания Sinovac, 10 сентября сообщило издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отмечается, что это первая в мире третья фаза клинических испытаний препарата от COVID-19 на детях указанного возраста. Исследования также охватят подростков до 17 лет. Испытания вакцины будут проходить совместно с южноафриканской компанией Numolux Group.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября фармацевтический регулятор ЮАР объявил, что власти республики планируют разрешить использование среди детей в возрасте 12 лет и старше вакцины от COVID-19, произведенной американской фирмой Pfizer.