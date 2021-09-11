Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Гражданам США следует помнить, что единство делает их теми, кто они есть, заявил американский президент Джо Байден в официальном видеообращения, посвященном 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

Мемориал жертвам теракта 11 сентября Dave Z

«Единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом», — заявил он.

Байден добавил, что за прошедшие 20 лет американцы нередко становились свидетелями личного героизма сограждан. При этом, по мнению главы Белого дома, Соединенные Штаты смогли показать врагам, что их действия не останутся безответными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Сербии принес США соболезнования по поводу терактов 11 сентября 2001 года.