Рабат, 11 сентября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Лидер марокканский партии «Национальное объединение независимых» Азиз Ахеннуш назначен премьер-министром королевства, 10 сентября сообщила газета Al Alam.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

Соответствующее решение принял король Марокко Мухаммед VI, который поручил сформировать состав нового правительства. Ранее Ахеннуш работал на посту марокканского министра сельского хозяйства.

Напомним, 8 сентября «Национальное объединение независимых» победило на прошедших в Марокко парламентских выборах, получив 102 из 395 мандатов в Палате представителей (нижняя палата парламента королевства).