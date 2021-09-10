Стокгольм, 11 сентября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на один. Данная информация была опубликована 10 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 703 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 138 017 человек. С момента последнего обновления статистики число новых случаев заражения увеличилось на 1663.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 006 231 человек старше 18 лет, вторую — 6 131 967 совершеннолетних.

По состоянию на 10 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 50 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.