Сочи, Краснодарский край, 11 сентября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал безобразием пробелы в российских учебниках истории, выступая 10 сентября на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021» в Сочи.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Безобразие, что учебники исторические содержат какие-то огромные пробелы, колоссальные, особенно про Великую Отечественную войну», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, при наличии современных гаджетов у детей воспитание должно оставаться консервативным в хорошем смысле слова.

«Очень важно, как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился. У нас это все-таки пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит», — объяснил министр.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал инциденты, связанные с работой российских журналистов за рубежом. По мнению министра, средствам массовой информации из России «война практически уже объявлена» на Западе.