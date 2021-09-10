Low представили новый экспериментальный альбом «HEY WHAT»
Дулут, США, 10 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Low представила свой 13-й студийный альбом под названием «HEY WHAT», рассказав об этом в своих социальных сетях.
https://www.instagram.com/p/CTpMikIo6Qc/
Выходу очередного экспериментального альбома группа предшествовали три сингла, подготовившего слушателя к резким жанровым скачкам между треками. Ими стали «More», «Disappearing» и «Days Like These», в которых группа расширила свою жанровую палитру, использовав элементы поп-музыки, электроники и пост-индастриала.
Low — американская инди-рок группа, образованная в 1993 году. Их музыку часто относят к жанру «слоукор», для которого характерны медленный темп композиций и минималистичные аранжировки. Несмотря на то, что сами музыканты не согласны с этим термином, Low считается одной из первых и самых значимых групп в данном направлении.