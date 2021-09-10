Скопье, 10 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. В Северной Македонии 10 сентября в результате исследования 5632 образцов выявили 577 новых носителей коронавируса. 1010 пациентов в стране выздоровели. За день умерли 30 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Сања Малохоџиќ Куманово. Северная Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 182 450 случаев заражения.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6214. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию, Косово же сравнялось с этой страной и даже обогнало ее по этому печальному показателю.

С начала пандемии 163 070 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 13 166 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.