Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Делегаты Генассамблеи ООН смогут при желании вакцинироваться от коронавируса, прибыв в Нью-Йорк, сообщил 10 сентября журналистам Генсек организации Антониу Гутерреш.

Patrick Gruban Генассамблея ООН

Гутерреш «Власти Нью-Йорка предложили всем делегатам, прибывающим на Генеральную Ассамблею, вакцинироваться».

По словам Генерального секретаря ООН, это можно будет сделать на месте. Подготовка к ГА ООН идёт в координации с нью-йоркскими властями.

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Напомним, 76-я сессия Генассамблеи ООН начнётся 14 сентября, а с 21 по 27 сентября пройдут общие прения.