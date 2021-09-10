Приштина, Сербия, 10 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Глава исламской общины Косово муфтий Наим Тернава 10 сентября привился второй дозой вакцины от коронавируса и призвал всех верующих последовать его примеру.

Twitter Наим Тернава

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тернава назвал неразумной любую попытку обосновать отказ от вакцинации и подчеркнул, что прививка является моральным обязательством для верующих.

Поскольку в результате вашего отказа от прививки может пострадать здоровье других людей, отказ от прививки считается грехом в исламе, подчеркнул Тернава. Только за последние сутки в Косово умерли 30 человек с диагнозом COVID-19.