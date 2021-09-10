Минск, 10 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В чеcть Дня танкиста администрация онлайн-игры World of Tanks проведёт праздничную онлайн-трансляцию. Об этом 10 сентября ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании Wargaming.net.

Цитата из видео на YouTube Бой в World of Tanks

Стрим начнётся 12 сентября 2021 года, в 17:00 по московскому времени, в программе трансляции: «Клановый суперкубок» с призовым фондом $40 тыс., «Турнир блогеров (призовой фонд — 1,5 млн рублей), онлайн-квесты и личный зачёт (финал онлайн-турнира, будет идти параллельно с трансляцией), в котором поучаствуют около 200 тыс. игроков. Трансляция пройдёт на официальном YouTube-канале World of Tanks.

Напомним, День танкиста в России отмечают 12 сентября 2021 года. World of Tanks — массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре аркадного танкового симулятора, её релиз состоялся 12 августа 2010 года.