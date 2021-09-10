Анкара, 10 сентября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Российские туристы, находящиеся в Турции, столкнулись с неожиданным изменением правил борьбы с коронавирусом, сообщает 10 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Туристам из России начали выдвигать требование предъявить ПЦР-тест при посадке на внутренние турецкие авиарейсы.

По последним данным, 6 сентября власти Турции ввели новые антикоронавирусные ограничения, включая требование о ПЦР-тестах для внутренних перелетов. При этом ранее такое правило не распространялось на иностранных туристов. Теперь за такой тест предлагается заплатить.

«Поначалу турецкие авиакомпании обновили свои правила на сайтах в соответствии с этой информацией: Turkish Airlines и Pegasus Airlines указали, что требования ПЦР-тестов к иностранным невакцинированным туристам, вступившие в силу 6 сентября, на внутренних рейсах не применяются. Однако позже из-за негативной реакции турецких граждан в соцсетях местные перевозчики начали требовать тесты и у иностранных туристов», — сообщили представители АТОР.

«Несколько туроператоров предупредили туристов и агентов на своих сайтах о том, что для экскурсионных туров с внутренним перелетом туристам в Турции потребуется сделать платный ПЦР-тест (стоимость от 20 до 30 евро у разных компаний)», — добавляют они.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября власти Турции заявили, что теперь не будут признавать российские однокомпонентные прививки «Спутник Лайт».