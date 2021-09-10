Прага, 10 сентября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. О закрытии крупнейшего в Чехии центра вакцинации от коронавируса сообщил 10 сентября журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Vlada.cz Андрей Бабиш

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Отметив, что Национальный центр вакцинации от коронавируса функционировал прекрасно и был, возможно, лучшим в мире, Бабиш сказал, что в нём каждый день прививали по семь тысяч человек.

Между тем больше в таком крупном центре нет необходимости: в республике привито одним компонентом вакцины 67% населения. Так что теперь прививать от коронавируса будут в больницах и поликлиниках.

В общей сложности в Чехии точек вакцинации насчитывается в районе трёх сотен. «Прививки медики делают без предварительного регистрации», — пояснил Бабиш.