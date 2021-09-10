Сочи, Краснодарский край, 10 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Признание в Израиле российских сертификатов вакцинации пообещал приблизить израильский министр иностранных дел Яир Лапид, заявил 10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

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Отметив, что во время визита Лапида в Москву 9 сентября Лавров спросил у него, почему Израиль не включил Россию в список стран, туристы из которых могут свободно посещать эту страну с российскими сертификатами о вакцинации, глава МИД РФ сказал:

«Я высказал недоумение, почему в этот список не включены и наши вакцины. Он обещал над этим работать».