* талибами — запрещённая в России организация

Сочи, Краснодарский край, 10 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — неизбежность, заявил 10 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Лавров «Разговаривать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежно придётся и приходится уже практически всем».

Признание власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Москвой будет зависеть от выполнения ими своих обещаний. Российский дипломат добавил, что Москва всячески поощряет «заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напомнил Лавров, пообещали сделать своё правительство инклюзивным (включающим разные группы), не создавать проблем соседним странам, не вторгаться на их территорию и бороться с террористами — с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).