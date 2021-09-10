Женева, Швейцария, 10 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 584 433 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 8091 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 10 сентября сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 223 022 538 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 602 882 случая смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 569 073 выявленных инфицированных и 9213 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.