Вашингтон, 10 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Справку о прививке от COVID-19 не понадобится предъявлять тем, кто будет на выборах в Госдуму голосовать в российском посольстве в США, сообщил 10 сентября журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Все на выборы!

ИА REGNUM) наличием справок о вакцинации или перенесённой болезни, равно как и спрашивать про ПЦР-тест». Анатолий Антонов «Мы не планируем интересоваться у них (избирателей — прим.) наличием справок о вакцинации или перенесённой болезни, равно как и спрашивать про ПЦР-тест».

Дипломат добавил, что нужна как можно более высокая явка российских граждан, проживающих в США. Он отметил, что будут приняты меры предосторожности: при входе на территорию избирательного участка будет производиться замер температуры.

Кроме того, маски и санитайзеры предусмотрены для тех избирателей, у которых не окажется средств индивидуальной защиты. Также на избирательном участке будут в наличии одноразовые ручки.

В день выборов в помещении будет организована, рассказал посол, влажная уборка с применением дезинфицирующих веществ. Также периодически будут включать специальные бактерицидные лампы. По словам Антонова, практически все члены избирательной комиссии прошли вакцинацию от коронавируса.