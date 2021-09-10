Берлин, 10 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. За Минские соглашения и за «Крымскую платформу» выступают Берлин, Париж и Варшава, говорится в опубликованном 10 сентября заявлении министров иностранных дел стран «Веймарского треугольника».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Главы МИД Германии, Франции и Польши Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Збигнев Рау заявили, что считают Минские соглашения безальтернативными, что «нормандский формат» урегулирования ситуации на Украине нужно сохранить и что необходимы дальнейшие переговоры в Контактной группе.

При этом они поддержали киевскую антироссийскую инициативу под названием «Крымская платформа». Кроме того, они напомнили, что Украине для вступления в НАТО нужны реформы, а в целом перспектива вступления этой страны в альянс оценивается тремя государствами позитивно.