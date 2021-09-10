Кейптаун, 10 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Правительство ЮАР планируют разрешить вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer детей возрастом 12 лет и более, сообщает 10 сентября официальный медицинский регулятор страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По их словам, такое решение принято на основании одобрения специалистами управления по регулированию медицинских товаров.

«Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) одобрило применение вакцины Pfizer для вакцинирования лиц старше 12 лет в соответствии с разделом 21 Закона №101 о лекарственных средствах и связанных с ними веществах», — указано в опубликованном заявлении.