Белград, 10 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии от последствий COVID-19 умерли 25 человек, а коронавирусом заразились более 6000 граждан. Такие данные опубликовал 10 сентября Институт общественного здоровья Сербии на своем официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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В больницах в настоящее время лечатся 2502 пациента, при этом 128 человек находятся в очень тяжелом состоянии.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Сербии на наличие инфекции было протестировано более пяти миллионов граждан, из них более 800 тысяч граждан являлись носителями коронавируса.